На что потратят выделенные миллионы

Правительство направило более 600 миллионов гривен на модернизацию медицинских учреждений в прифронтовых регионах. Средства получат четыре больницы в Харьковской и Днепропетровской областях. Как пояснил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, для этого пришлось перераспределить имеющиеся расходы в пользу инвестиционных проектов, которые нуждаются в дополнительном финансировании до конца года.

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Несмотря на постоянные российские атаки, больницы в прифронтовых регионах продолжают работать. Важно, чтобы люди и в дальнейшем могли получать медицинскую помощь, а условия в больницах были безопасными и комфортными– Сергей Корецкий, премьер-министр Украины.

Финансирование имеет четкое целевое назначение и напрямую повлияет на безопасность пациентов. Деньги пойдут на реконструкцию старых больничных корпусов, обустройство надежных укрытий и строительство помещений для новых отделений. Это позволит защитить как медиков, так и местных жителей от постоянного российского террора.

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Какова общая ситуация с восстановлением больниц

С начала полномасштабной войны российские атаки нанесли колоссальный удар по медицинской инфраструктуре Украины. По данным Министерства здравоохранения, повреждено почти 1600 объектов в более чем 600 медицинских учреждениях.

Государство совместно с международными партнерами уже выделило более 3 миллиардов гривен на восстановление. На данный момент полностью восстановлено более 400 объектов, еще столько же восстановлено частично. Общая стоимость полного восстановления разрушенных врагом больниц оценивается в более чем 16 миллиардов долларов.

Между тем Кабинет Министров Украины вынужден искать компромиссы в вопросе пенсионной реформы из-за колоссального дефицита средств.