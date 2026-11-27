На що витратять виділені мільйони

Уряд спрямував понад 600 мільйонів гривень на модернізацію медичних закладів у прифронтових регіонах. Кошти отримають чотири лікарні у Харківській та Дніпропетровській областях. Як пояснив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, для цього довелося перерозподілити наявні видатки на користь інвестиційних проєктів, які потребують додаткового фінансування до кінця року.

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Попри постійні російські атаки, лікарні у прифронтових регіонах продовжують працювати. Важливо, щоб люди й надалі могли отримувати медичну допомогу, а умови в лікарнях були безпечними та комфортними– Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.

Фінансування має чітке цільове призначення та безпосередньо вплине на безпеку пацієнтів. Гроші підуть на реконструкцію старих лікарняних корпусів, облаштування надійних укриттів та будівництво приміщень для нових відділень. Це дозволить захистити як медиків, так і місцевих жителів від постійного російського терору.

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Якою є загальна ситуація з відбудовою лікарень

Від початку повномасштабної війни російські атаки завдали колосального удару по медичній інфраструктурі України. За даними Міністерства охорони здоров'я, пошкоджено майже 1600 об'єктів у понад 600 медичних закладах.

Держава разом із міжнародними партнерами вже виділила понад 3 мільярди гривень на відновлення. Наразі повністю відбудовано понад 400 об'єктів, ще стільки ж відновлено частково. Загальна вартість повної відбудови зруйнованих ворогом лікарень оцінюється у понад 16 мільярдів доларів.

Тим часом Кабінет Міністрів України змушений шукати компроміси у питанні пенсійної реформи через колосальний дефіцит коштів.