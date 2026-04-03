Восстановление энергетики после российских ударов: сколько это будет стоить

Отопительный сезон постепенно завершается, некоторые регионы уже "выключили" подачу тепла в жилые дома. Однако подготовка к следующей зиме в Украине уже продолжается.

Сколько стоит восстановить энергетику Украины?

За первые три месяца года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление более 4 миллиардов гривен, о чем сообщили в компании.

Эти средства направляются на поддержку работы шахт и восстановление теплоэлектростанций, которые регулярно попадают под обстрелы. В ДТЭК рассказали, что именно они остаются основой стабильной работы энергосистемы.

Масштабы разрушений огромные. Только за последние полгода ТЭС компании массированно атаковали 11 раз,

– говорится в видео ДТЭК.

В частности были и случаи, когда на одну станцию одновременно направляли десятки дронов и ракет. Из-за таких повреждений восстановление станций продлится весь 2026 год и дольше.

Пока же главная задача:

подготовить систему к летним пикам потребления, когда активно используются кондиционеры, а нагрузка на энергосистему увеличивается;

подготовиться к следующей зиме.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны в устойчивость тепловой генерации ДТЭК инвестировал почти 48 миллиардов гривен.

Напомним, что в результате атак России также пострадал и Нафтогаз. Об этом сообщили в компании 2 апреля.

За 151 день отопительного сезона враг совершил 129 вражеских атак. Россияне "били" по трубопроводам, системах отопления и тому подобное.

Однако благодаря работникам Нафтогаза украинцам возвращали свет и тепло в дома.

