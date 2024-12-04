Как восстановить пенсионное удостоверение
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину большое количество граждан могли потратить собственные документы. В частности пенсионеры могли потерять свои удостоверения.
Как оффлайн восстановить пенсионное удостоверение
Этот документ является важным, потому что подтверждает назначение пенсии человеку, но и дает право на определенные льготы, сообщает 24 канал со ссылкой на Юридический советник для ВПЛ.
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Так для восстановления утраченного пенсионного удостоверения есть два пути.
Первый - это офлайн, то есть через обращение в выбранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.
Для этого пенсионеру нужно:
- предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера;
- заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения (бланк выдадут на месте);
- приложить к заявлению цветное фото размером 3 х 2,5 см.
Как восстановить удостоверение пенсионера онлайн
Получить новое пенсионное удостоверение возможно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Алгоритм действий следующий:
- авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП / Дія.Підпис / BankID;
- зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- выбрать "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
Также это можно сделать с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд":
- выбрать вкладку "В ПФУ";
- зайти в раздел "Коммуникации в ПФУ";
- выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Какие документы нужны для восстановления удостоверения онлайн
Эксперты отметили, что для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить сканированные копии:
- паспорта,
- справки о присвоении идентификационного номера,
- собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета)
- фотографию.
Обратите внимание! Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в только форматах JPG или PDF. Кроме того, размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Где получить готовое пенсионное удостоверение
Готовое пенсионное удостоверение можно получить в том сервисном центре Пенсионного фонда. Он указывается в заявлении на изготовление пенсионного удостоверения.