Несмотря на атаки по энергетике, экономика Украины вырастет в 2024, – Минобороны Великобритани
Источник:Минобороны Великобритании
После начала полномасштабной войны, украинская экономика сильно ухудшилась. Регулятор провел ряд важных реформ для урегулирования ситуации.
Как изменится украинская экономика
Минобороны Великобритании опубликовало довольно оптимистичный прогноз, относительно улучшения украинской экономики в этом году. Британцы ожидают реальный показатель экономического роста в Украине на уровне 3%.
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Несмотря на атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, вполне вероятно, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост на уровне около 3%,
– сообщается в прогнозе
По подсчетам МВФ, падение украинской экономики в 2022 году составило 29%. А уже в 2023 году ситуация радикально изменилась. В прошлом году реальный экономический рост достиг 5%.
Какими будут другие экономические показатели
НБУ улучшил свой нынешний годовой прогноз, относительно инфляции. Регулятор считает, что она достигнет 8,2% (ранее ожидалось 8,6%).
Стоит заметить, что во второй половине 2024 года инфляция вероятно возрастет. На это повлияет увеличение расходов со стороны бизнеса, ослабление эффекта, который имел масштабный прошлогодний урожай и другие факторы.
Продолжающееся улучшение экономических условий в Украине почти наверняка позволило НБУ постепенно снижать базовую процентную ставку,
– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
В конце апреля НБУ уже снизил базовую процентную ставку до 13,5%. Максимальный уровень этого показателя достигал 25%.Напомним! В 2022 году инфляция достигла рекордной отметки в 22%.