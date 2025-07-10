Цена восстановления: сколько понадобится Украине после войны

Для восстановления Украины после войны планируют создать два фонда. Впрочем понадобятся годы, чтобы преодолеть последствия российских атак на города и инфраструктуру.

Сколько понадобится на восстановление Украины

По оценкам украинских властей, на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на конференции URC-2025 в Риме, сообщает 24 Канал.

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Наша общая цель – отстроить и модернизировать Украину, преодолеть последствия разрушительной войны и обеспечить благосостояние для нашей страны, для Европы и всего свободного мира,

– заявил Шмыгаль.

По концепции Украины, для восстановления необходимо создать 2 фонда:

"Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – именно столько необходимо на восстановление по оценкам Всемирного банка. Его сформируют на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.

Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов. Он должен стать платформой для инвестиций европейского бизнеса в украинское производство.

Важно! На конференции Шмыгаль также определил 2 две стратегические задачи на сегодня. Первое – поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию, а второе – обеспечить достаточное количество ресурсов и оружия, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии.

Как Украина сотрудничает с партнерами

Шмыгаль отметил, что благодаря совместным усилиям с партнерами Украине удалось преодолеть большинство финансовых вызовов, которые стоят перед ней.

Мы запустили финансовый механизм ERA для использования российских замороженных активов. Выполняем программу с МВФ. Имеем достаточный объем ресурсов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в 2025 году,

– отметил премьер.

Относительно финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы, то украинская власть готовится к различным сценариям.

В частности, по словам премьера, Киев предлагает европейским партнерам инвестировать в европейскую безопасность через софинансирование украинской армии.

Стоит знать! Военные расходы Украины сейчас составляют 100–120 миллиардов долларов, добавил Шмыгаль. В условиях мира и без учета потребностей восстановления, содержание украинской армии будет стоить 50 миллиардов долларов ежегодно. Поэтому украинская власть рассчитывает в этом вопросе на помощь ЕС.