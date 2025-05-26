Возврат НДС: сколько денег государство уже выплатило в 2025 году

За четыре месяца 2025 года государство вернуло украинцам миллиарды гривен в виде возмещения НДС. Сумма выплат значительно больше, чем в прошлом году.

Какую сумму НДС вернули украинцам за четыре месяца 2025 года

По состоянию на 1 мая 2025 года налогоплательщикам в Украине возместили 55,5 миллиардов гривен НДС. Это сумма, которую уже фактически перечислили украинцам, сообщает Канал 24 со ссылкой на председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.

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По словам Кравченко, объемы возврата налога значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Это на 10,8 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период 2024 года. И больше такого показателя в 2023 году на 3,7 миллиарда гривен,

– заявил председатель ГНС.

Следует знать! В этом году заявленная украинцами к возмещению сумма НДС выросла до 63,5 миллиарда гривен. В прошлом году эта сумма была на 16 миллиардов меньше.

Какую сумму НДС еще не возместили налогоплательщикам

Остаток НДС, который еще не возместили налогоплательщикам и находился в работе по состоянию на 1 мая, составил 30,4 миллиарда гривен.

При этом 4,4 миллиарда гривен из этого остатка – это те суммы НДС, по которым с 24 по 30 апреля были завершены проверки. Заявки находились на исполнении в казначействе, а после согласования эти средства в течение 5 дней возместили украинцам.

Остаток остатка состоит из таких сумм:

14,5 миллиарда гривен – суммы НДС, по которым продолжаются камеральные проверки;

3,6 миллиарда гривен – суммы НДС, по которым продолжаются документальные проверки;

7,7 миллиарда гривен – суммы НДС, по которым продолжается согласование результатов проверок.

26 млрд грн – это не о задолженности, а обычный рабочий процесс, в рамках которого четко прописано, что и когда должно быть сделано. Автоматического возмещения по ней быть не может, потому что она может быть уменьшена после проверок или судебного обжалования,

– подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в мае 2025 года украинцы подали уточненные декларации на уменьшение суммы возмещения НДС на 0,4 миллиарда гривен. Поэтому остаток, который был на начало мая, уже уменьшился.

Стоит знать! В 2025 году возросло количество заявок на возмещение НДС – 13 003 против 12 246 в прошлом году, поэтому увеличилось и количество проверок на возврат средств. В 2023 году было 10 207 заявок на возврат налога.