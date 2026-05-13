Плохое решение для России: возможная мобилизация серьезно ударит по экономике страны

В России могут объявить новую волну мобилизации для войны против Украины. Но это может стать не только серьезным социальным потрясением, но и катализатором масштабного экономического кризиса.

Как мобилизация в России повлияет на экономику страны?

В частности ее последствия могут ощущаться годами, о чем сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Читайте также "Не скрывают желания": Лавров заявил, что США хотят контролировать транзит газа по Украине

Массовое изъятие россиян из экономики в условиях дефицита кадров ухудшит ситуацию в стране. Об этом сейчас активно говорят эксперты.

Ведь современная война зависит не столько от количества военных, сколько от уровня технического оснащения, систем связи и радиоэлектронной борьбы,

– отметили в разведке.

Обратите внимание! В связи с этим военная эффективность масштабной мобилизации вызывает сомнения.

Политологи предупреждают: новая волна мобилизации может спровоцировать массовый выезд россиян за границу. Например, если после мобилизации в 2022 году часть эмигрантов вернулась домой, то на этот раз Россию могут окончательно покинуть высококвалифицированные специалисты. А это нанесет еще больший удар по экономике.

Также следует выделить финансовые трудности России. Бюджетный дефицит уже превысил запланированные показатели в три раза. В то же время обеспечение сотен тысяч мобилизованных людей потребует неподъемных расходов.

По предварительным данным российского Минфина, в январе – апреле дефицит бюджета уже достиг 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП России. Об этом писали в The Moscow Times.

За 4 месяца 2026 года дефицит превысил годовой план более, чем в полтора раза. А действующий показатель:

почти на 3 триллиона рублей выше, чем за тот же период прошлого года;

на 1,3 триллиона больше, чем за январь – март.

У СЗР Украины уже отмечали, что в 2026 году бюджетный дефицит уже достиг 78,4 миллиарда долларов. Тогда как на весь текущий год Москва закладывала дефицит в 50,5 миллиарда долларов.

Уже в апреле годовой план был перевыполнен с лихвой,

– говорится в тексте.

Расходы уже выросли до 235 миллиардов долларов – на 15,7%, или 32 миллиарда долларов, больше чем год назад.

Заметьте! Наибольшую часть бюджета "поглощают" армия, социальные обязательства и поддержка "нужных" секторов экономики.

Что еще стоит знать об экономической ситуации в России?

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал в комментарии для 24 Канала, что Кремль смог заработать на нефти огромную сумму за время войны в Иране. Однако точную цифру назвать трудно, ведь информация отсутствует.

Он добавил, что до конца года Россия может получить где-то 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет. Но при условии, что война в Иране будет продолжаться, а высокие цены на нефть будут сохраняться.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в частности отметил, что серьезных проблем у России нет. Например, обвала валового внутреннего продукта не наблюдается – только снижение.

Относительно бюджета России: зафиксировано замедление. То есть это "минус". Но далеко не факт, что он продолжится в течение всего года.