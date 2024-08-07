Больше, чем в США: сколько украинские спортсмены зарабатывают за медали на Олимпиаде-2024

Менее чем через неделю заканчиваются Летние Олимпийские игры в Париже. Украина сейчас имеет уже семь призовых медалей, среди которых две золотые. За такие результаты государство выплачивает спортсменам единовременные вознаграждения, которые являются разными в каждой из стран мира. Интересно, что за золото украинцам платят даже больше, чем в США.

Сколько украинский спортсмен может получить за медаль на Олимпиаде

Как рассказал глава НОК Вадим Гутцайт, премиальные за золотую, серебряную и бронзовую медали в этом году составят от 125 тысяч долларов до 80 тысяч долларов.

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В частности, 125 тысяч долларов – за золото Олимпиады,

100 тысяч – за серебро,

80 тысяч – за бронзу.

Олимпийские игры летом 2024 года стартовали с 26 июля и продлятся до 11 августа. В этом году на летних играх принимают участие 140 украинцев.

В то же время несмотря на немалые, но единовременные выплаты призерам, на олимпиадах украинские спортсмены часто критикуют условия развития. Например, еще в далеком 2018 году украинская фигуристка Елена Савченко выиграла золото, но принесла его не Украине, а именно Германии. Фигуристка заявила, что уехала из Украины из-за плохих условий и финансирования.

О проблемах говорит и Жан Беленюк, украинский спортсмен. В одном из интервью 2020 года, перед Летними Олимпийскими играми, он рассказал, что спортсменам уделяют мало внимания, в частности в финансовом вопросе.

Например, улучшение жилищных условий для спортсменов. Ведь по словам Беленюка, призовые за победу на играх не позволяют улучшить жилищные условия.

Сейчас известно о семи призовых медалях:

золото – Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство), Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту);

– Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство), Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту); серебро – Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров), Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья);

– Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров), Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья); бронза – Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство), Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота).

Выплаты атлетам в других странах

По данным Forbes, призовой фонд за золотую, серебряную или бронзовую медаль на Олимпийских играх отличается в каждой стране. Если коротко, то он зависит от вероятности победы, то есть чем она выше, тем и больше вознаграждение.

Каким призерам платят наименьшие выплаты За золотую медаль на Олимпийских играх австралийцы получают всего лишь 13 340 долларов, таджикистанцы – 14 000 долларов, датчане – 14 406 долларов, канадцы – 14 608 долларов, немцы – 21 490 долларов.

За золотую медаль в США платят втрое меньше, чем в Украине – всего 37 500 долларов. Кроме того, деньги спортсменам выплачиваются из государственного бюджета в Украине, а в США это происходит за счет общественных организаций.

В то же время в тройку лидеров, где платят самые высокие выплаты, входят:

Гонконг – 768 000 долларов,

Израиль – 275 000 долларов,

Сербия – 218 000 долларов.

Какие самые уникальные призы получали призеры

В мире пока самая большая единовременная выплата была выплачена правительством Саудовской Аравии каратисту Тарег Хамеди – это 5 миллионов саудовских риалов, то есть около 1,33 миллиона долларов.

А вот некоторые страны выбирают не только денежные награды – китайский спортивный стрелок И Силин за золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м получила более 1 миллиона долларов, авто за 30 тысяч долларов и алкоголь.

А одним из самых экстравагантных вариантов вознаграждения для олимпийских чемпионов по парному бадминтону был от индонезийского правительства – единовременная выплата, коровы, дом и собственный ресторан фрикаделек.