Кому действительно выгодно возвращение акциза: мнение эксперта

Инициатива Правительства вернуть акциз на горючее вызвала немало дискуссий в последнее время. Эксперт по энергетическим вопросам считает, что от нового законопроекта выиграют операторы и никак не бюджет.

Кому выгоден возврат акциза

Геннадий Рябцев, в комментарии 24 каналу, поделился аргументами, почему системные операторы топливного рынка больше всего заинтересованы в отмене льготного налога на топливо. Напомним, что необходимость законопроекта обосновывались в том числе и наполнением бюджета.

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Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам На самом деле этот законопроект направлен не на то, чтобы восстановить поступления в государственный бюджет, а на увеличение доходов так называемых системных операторов, которые сейчас и так самые большие за весь период начиная с 90-х годов.

Он добавляет, что благодаря вытеснению с рынка участников, торгующих сжиженным нефтяным газом (автогазом), выиграют крупные операторы, продающие бензин. Эксперт напоминает, что в прошлом году объемы реализации от автогаза были на уровне бензина.

Заработок, торгуя автогазом и бензином

Законопроект №7668 об отмене льготного налогообложения горючего предусматривает унифицированную ставку на все виды топлива в размере 100 евро за 1000 литров. Так что налог на автогаз и бензин будет одинаковым. Справедливо ли, чтобы все платили одинаково, раньше рассказывали здесь.

Рябцев объясняет, что системные операторы, торгующие бензином А-95, сейчас имеют от продажи каждого литра более 13 гривен. А от продажи автогаза они могут зарабатывать максимум 2 гривны на литре. Так что, по мнению эксперта, очевидно, что им не выгодно торговать сжиженным нефтяным газом.

Под видом возврата налогов для увеличения доходов государственного бюджета на сжиженный нефтяной газ вводится такой же налог, как и бензин. Торговля сжиженным газом станет невыгодной, с рынка уйдут все маленькие компании, которые им сейчас торгуют. Это приведет к тому, что те, кто сейчас ездит на газе, перейдут на бензин и будут покупать его втридорога у этих же так называемых системных операторов. И все это – под соусом наполнения бюджета,

– уверяет эксперт.

По словам Рябцева, системные операторы якобы готовы даже отказаться от продажи сжиженного газа ради большей прибыли от продаж бензина и дизеля. Подтверждением тому являются их недавние заявления о том, что Украине следует отказаться от приобретения сжиженного нефтяного газа и бензина А-92, оставив на рынке всего два вида топлива: дизельное топливо стандарта Евро-5 и бензин А-95 стандарта Евро-5.

Сжиженного газа вообще не будет. Им будет невыгодно торговать. Введение налога съест маржу, которая сейчас равняется примерно 2 гривнам на литре газа. А введение налога уменьшит ее копеек до 50. Добавление же суммы налога к стоимости газа сделает невыгодным его использование по сравнению с бензином, потому что разница в цене станет меньше 15%. Это полностью убьет газовый сегмент топливного рынка. Вчистую!,

– считает эксперт.

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Системные операторы – инициаторы законопроекта

По мнению эксперта по энергетическим вопросам, инициатором правительственного законопроекта являлись именно системные операторы топливного рынка. Речь идет о Нефтегазовой ассоциации Украины. И именно ими сделаны все расчеты, легшие в основу упомянутого документа. Эти расчеты, в частности, доказывают, что введение акциза никак не повлияет на цену топлива.

Но ведь это чушь. Потому что это значит, что у нас есть такие альтруистические операторы рынка, которые из своего кармана будут платить украинскому государству в виде налога по 5 гривен из 13 гривен заработка на каждом проданном литре топлива… Но это просто смешно,

– аргументирует собеседник 24 канала.

Обратите внимание, 24 канал послал запрос в Нефтегазовую ассоциацию Украины относительно того, проводились ли подобные расчеты. К моменту выхода статьи ответ еще не был получен. 24 канал готов опубликовать соответствующие расчеты при их получении.