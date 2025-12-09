Враг повредил критически важное оборудование, обеспечивающее поставки газа

Россия во вторник снова нанесла удары по газовой инфраструктуре Украины. Под утро 9 декабря враг атаковал газовые объекты ударными беспилотниками.

Какие объекты пострадали от атаки?

Под вражеским ударом оказалось критически важное газовое оборудование, которое обеспечивает бесперебойное снабжение газа для населения, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

К счастью, среди работников пострадавших нет. В то же время есть разрушения на объектах,

– рассказали в ведомстве.

Сейчас на пораженных объектах работают спасатели и оперативные службы. Они ликвидируют последствия атаки, после чего специалисты газовой отрасли начнут восстановительные работы.

Когда были предыдущие атаки?

Заметим, что Россия уже более 10 раз атаковала газовую инфраструктуру Украины за последние несколько месяцев. Так, враг два дня подряд, 1 и 2 декабря, наносил удары по газовым объектам, сообщили в Нафтогазе.

Вражеские дроны атаковали гражданские объекты, обеспечивающие добычу и хранение газа,

– отметили в компании.

Тогда тоже из работников никто не пострадал. Однако разрушениям объекты подверглись.

Какие разрушения на газовых объектах?

Вследствие регулярных ударов российской армии некоторые объекты газовой инфраструктуры разрушены почти полностью. Об этом рассказали журналисты агентства Associated Press, которые получили эксклюзивный доступ к газовым месторождениям Нафтогаза.

Больно смотреть на все эти разрушения, потому что я видел собственными глазами, как здесь все создавали, строили и развивали,

– отметили работники на одном из объектов.

По словам сотрудников отрасли, последние массированные атаки были особенно разрушительными. Поэтому на ремонт могут понадобиться месяцы или даже годы, поскольку запчасти к оборудованию найти сложно.

Важно! Рабочие газовых объектов считают, что Россия намеренно бьет по резервуарам со сжиженным газом, чтобы вызвать взрыв, который способен уничтожить полностью весь комплекс.

Какова ситуация с газом в Украине?