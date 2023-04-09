Пенсии повысят позже: почему работающие пенсионеры не получат большие выплаты в апреле

Некоторые пенсионеры, которые в апреле должны были получить перерасчет, смогут его получить позже. Все из-за расчета стажа, который можно приобрести, и представления отчетов до мая.

С 1 апреля пенсионеры, несмотря на заслуженный отдых, решили продолжить работать, должны были получить перерасчет к пенсии. Предполагается, что его получат 600 тысяч человек.

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Ч кому некоторые получат перерасчет не в апреле

Как объясняют в Пенсионном фонде, пенсионеры могут получить перерасчет не в апреле, а в мае.

Это связано с учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая,

– говорится в сообщении.

Таким образом, повышенные пенсии можно получить начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Кроме того, это для пенсионеров, которые на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.

Или с момента назначения пенсии или предварительного пересчета прошло два года.

Сколько могут получить пенсионеры

Если пенсия составляет 7 тысяч гривен, повышение будет на уровне 400 гривен. То есть человек получит 7 400 гривен.

Если человек получает 5 тысяч гривен, то перерасчет будет на уровне 285 гривен.

что размер пересчета для каждого индивидуален. А будет касаться он тех, кто после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжают работать.

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Обратите внимание, что самостоятельно можно рассчитать размер перерасчета. Для этого нужно умножить свой стаж на расчетный размер заработка по формуле расчета пенсии.