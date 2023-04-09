З 1 квітня пенсіонери, що попри заслужений відпочинок вирішили продовжити працювати, мали отримати перерахунок до пенсії. Передбачається, що його отримають 600 тисяч осіб.
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Чому дехто отримає перерахунок не у квітні
Як пояснюють у Пенсійному фонді, пенсіонери можуть отримати перерахунок не у квітні, а у травні.
Це пов’язано з урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний у тому числі по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 10 травня,
– йдеться у повідомленні.
Таким чином підвищені пенсії можна отримати починаючи з червня та з доплатою за квітень й травень.
- Крім того, це для пенсіонерів, що станом на 1 березня здобули право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.
- Або ж з моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло два роки.
Скільки можуть отримати пенсіонери
- Якщо пенсія становить 7 тисяч гривень, то підвищення буде на рівні 400 гривень. Тобто людина отримає 7 400 гривень.
- Якщо особа отримує 5 тисяч гривень, то перерахунок буде на рівні 285 гривень.
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Зверніть увагу, що самостійно можна розрахувати розмір перерахунку. Для цього потрібно помножити свій стаж на розрахунковий розмір заробітку з формули розрахунку пенсії.