За законом щороку пенсіонерам, що працюють, перераховують виплати з урахуванням підвищеного стажу. Тобто ті українці, що мають станом на березень 24 місяці додаткового стажу.
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Скільки отримають працюючі пенсіонери
Зверніть увагу, що чим вища пенсія, тим більше буде збільшення виплат:
- Наприклад, пенсія становить 7 тисяч гривень, то підвищення буде на рівні 400 гривень. Тобто людина отримає 7 400 гривень.
- А от, якщо пенсія становить 5 тисяч гривень, то після перерахунку вона складатиме 5 285 гривень.
Березнева індексація
Нагадуємо, що у березні майже усім категоріям пенсіонерам проіндексували пенсії на майже 20%. Розмір підвищення для кожного був індивідуальним, адже чим вища пенсія, тим була більша надбавка.
До теми Хтось отримав максимальну суму, а хтось нічого: чому українці незадоволені розміром індексації
- Мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень,
- Середній розмір – 579 гривень,
- А максимальний — 1 500 гривень.