За законом щороку пенсіонерам, що працюють, перераховують виплати з урахуванням підвищеного стажу. Тобто ті українці, що мають станом на березень 24 місяці додаткового стажу.

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Відтак особи, що мають 35 років стажу та пенсію у розмірі 7 тисяч гривень, отримають підвищення на рівні 400 гривень.

Скільки отримають працюючі пенсіонери

Зверніть увагу, що чим вища пенсія, тим більше буде збільшення виплат:

Наприклад, пенсія становить 7 тисяч гривень, то підвищення буде на рівні 400 гривень. Тобто людина отримає 7 400 гривень.

А от, якщо пенсія становить 5 тисяч гривень, то після перерахунку вона складатиме 5 285 гривень.

Щоб самостійно вирахувати скільки ви отримаєте після перерахунку грошей, варто помножити свій стаж на розрахунковий розмір заробітку з формули розрахунку пенсії.

Березнева індексація

Нагадуємо, що у березні майже усім категоріям пенсіонерам проіндексували пенсії на майже 20%. Розмір підвищення для кожного був індивідуальним, адже чим вища пенсія, тим була більша надбавка.

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