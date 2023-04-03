По закону ежегодно работающим пенсионерам перечисляют выплаты с учетом повышенного стажа. То есть украинцы, имеющие по состоянию на март 24 месяца дополнительного стажа.

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Следовательно, лица, имеющие 35 лет стажа и пенсию в размере 7 тысяч гривен, получат повышение на уровне 400 гривен.

Сколько получат работающие пенсионеры

Обратите внимание, что чем выше пенсия, тем больше будет увеличение выплат:

Например, пенсия составляет 7 тысяч гривен, то повышение будет на уровне 400 гривен. То есть человек получит 7 400 гривен.

А вот если пенсия составляет 5 тысяч гривен, то после пересчета она будет составлять 5 285 гривен.

Чтобы самостоятельно вычислить сколько вы получите после пересчета денег, стоит умножить свой стаж на расчетный размер заработка по формуле расчета пенсии.

Мартовская индексация

Напоминаем, что в марте почти всем категориям пенсионерам проиндексировали пенсии почти на 20%. Размер повышения для каждого был индивидуальным, ведь чем выше пенсия, тем больше прибавка.

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