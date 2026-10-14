Как новые правила повлияют на доходы украинского бизнеса

Украина и Европейский Союз начинают сложные переговоры о особых условиях для отечественного сельского хозяйства после вступления в блок. Специальные механизмы призваны защитить европейских фермеров от конкуренции, сохранив при этом экспортные возможности нашего агросектора, сказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет издание "Бабель".

Конкретные ограничения и квоты будут определять государства-члены ЕС в рамках так называемого Кластера 5. Главная цель Брюсселя – не допустить обвала внутренних цен в Европе, поэтому Украине будут помогать переориентировать традиционные рынки сбыта на страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Для украинских аграриев это означает необходимость искать новых партнеров, ведь доступ к европейским субсидиям и рынкам будет строго регламентирован.

На какие компромиссы готова пойти Украина

Отечественные чиновники понимают обеспокоенность европейцев и готовы к диалогу, чтобы до конца года открыть переговорные кластеры 4 и 5. Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Всеволод Ченцов подчеркнул, что возможным решением станут переходные периоды для нашего бизнеса. "Мы не хотим начинать с ограничений для Украины как полноправного члена ЕС в будущем, но готовы действовать осторожно", – отметил чиновник.

Европа уже давно с осторожностью смотрит на украинскую аграрную отрасль, которая генерирует около 20% ВВП нашего государства. Страны-члены ЕС, в частности Польша и Франция, открыто опасаются, что присоединение гиганта с 41 миллионом гектаров пахотных земель просто уничтожит их внутренний рынок. Именно поэтому Еврокомиссия разработала отдельную дорожную карту, которая предусматривает временные ограничения финансовой поддержки для чувствительных украинских продуктов.

Обратите внимание! В то же время Киев продолжает настаивать на увеличении беспошлинных квот на переходный период, ведь из-за постоянных российских ударов по инфраструктуре фермеры остро нуждаются в "живых" деньгах для выживания и проведения посевных кампаний.

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Ранее мы говорили, что Европейский Союз намерен у существенно сократить финансовую поддержку а и доступ к рынку для украинского агросектора после вступления нашего государства в блок. Такой шаг инициируется, чтобы успокоить европейских фермеров, которые опасаются конкуренции со стороны Киева.