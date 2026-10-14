Як нові правила вплинуть на доходи українського бізнесу

Україна та Європейський Союз розпочинають складні переговори щодо особливих умов для вітчизняного сільського господарства після вступу до блоку. Спеціальні механізми покликані захистити європейських фермерів від конкуренції, зберігши при цьому експортні можливості нашого агросектору, про що заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише видання "Бабель".

Конкретні обмеження та квоти визначатимуть держави-члени ЄС у межах так званого Кластера 5. Головна мета Брюсселя – не допустити обвалу внутрішніх цін у Європі, тому Україні допомагатимуть переорієнтувати традиційні ринки збуту на країни Африки, Азії та Близького Сходу. Для українських аграріїв це означає необхідність шукати нових партнерів, адже доступ до європейських субсидій та ринків буде суворо регламентованим.

На які компроміси готова піти Україна

Вітчизняні урядовці розуміють занепокоєння європейців і готові до діалогу, щоб до кінця року відкрити переговорні Кластери 4 і 5. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Всеволод Ченцов наголосив, що можливим рішенням стануть перехідні періоди для нашого бізнесу. "Ми не хочемо починати з обмежень для України як повноправного члена ЄС у майбутньому, але готові діяти обережно", – зазначив урядовець.

Європа вже давно з осторогою дивиться на українську аграрну машину, яка генерує близько 20% ВВП нашої держави. Країни-члени ЄС, зокрема Польща та Франція, відкрито побоюються, що приєднання гіганта з 41 мільйоном гектарів орних земель просто знищить їхній внутрішній ринок. Саме тому Єврокомісія розробила окрему дорожню карту, яка передбачає тимчасові обмеження фінансової підтримки для чутливих українських продуктів.

Зверніть увагу! Водночас Київ продовжує наполягати на збільшенні безмитних квот на перехідний період, адже через постійні російські удари по інфраструктурі фермери критично потребують "живих" грошей для виживання та проведення посівних кампаній.

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Раніше ми говорили, що Європейський Союз має намір суттєво обмежити фінансову підтримку та доступ до ринку для українського агросектору після вступу нашої держави до блоку. Такий крок ініціюють, аби заспокоїти європейських фермерів, які бояться конкуренції з боку Києва.