Будет ли в Украине накопительная система

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что Правительство не отказалось от идеи внедрения "второй", то есть накопительной, пенсии, сообщает издание "Новости.Live".

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Мы будем внедрять обязательную накопительную систему. Мы уже согласовали законодательство на уровне рабочих органов. Если новая солидарная система заработает с июля нового года, то работа по обязательной накопительной начнется сразу после окончания войны.

Сейчас в Украине работает солидарная пенсионная система, однако ее реформирование обсуждается в правительстве уже давно.

Ведь при солидарной системе пенсии формируются из взносов работающих граждан,. Впрочем, учитывая демографическую ситуацию, количество работников не может обеспечить высокие пенсии тем пенсионерам, живущих в Украине.

Важно! Накопительная система работает иначе. В ней работник откладывает часть своих доходов на специальный счет. То есть фактически лицо инвестирует в свою будущую пенсию.