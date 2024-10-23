Чи буде в Україні накопичувальна система

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що Уряд не відмовився від ідеї впровадження "другої", тобто накопичувальної, пенсії, повідомляє видання "Новини.Live".

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Ми впроваджуватимемо обов'язкову накопичувальну систему. Ми вже погодили законодавство на рівні робочих органів. Якщо нова солідарна система запрацює з липня нового року, то робота щодо обов'язкової накопичувальної почнеться відразу після закінчення війни.

Нині в Україні працює солідарна пенсійна система, однак її реформування обговорюється в уряді вже давно.

Адже за солідарної системи пенсії формуються з внесків громадян, що працюють. Втім, з огляду на демографічну ситуацію, кількість працівників не може забезпечити високі пенсії тим пенсіонерам, що живуть в Україні.

Важливо! Накопичувальна система працює інакше. У ній працівник відкладає частину своїх доходів на спеціальний рахунок. Тобто фактично особа інвестує у свою майбутню пенсію.