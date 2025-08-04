Президент США Дональд Трамп написал пост с критикой в адрес Индии, которая продолжает покупать российские энергоносители несмотря на угрозы США. Трамп пообещал существенно повысить тарифы.

Индия зарабатывает на перепродажах российских ресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

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Какое заявление Трамп сделал по Индии?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия скупает огромные объемы российской нефти, а потом еще и продает ее на открытом рынке с большой прибылью.

Их не волнует, сколько людей погибает в Украине. Из-за этого я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США,

– заявил Трамп.

Отметим, что с 1 августа тариф для Индии уже составляет 25%.



Сообщение Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Напомним, главный помощник Трампа обвинил Индию в финансировании войны России в Украине через покупку российской нефти. Источники в правительстве Индии сообщили Reuters в субботу, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США. Трамп ранее предупредил о возможном введении 100% тарифов на импорт из стран, которые продолжают энергетическое сотрудничество с Россией.