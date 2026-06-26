Украина ввела новые санкции против России: Зеленский подписал указы

Украина ввела новые санкции против России. Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении ограничений.

Какие санкции ввела Украина против России

На этот раз они касаются субъектов, обслуживающих российский ВПК, о чем говорится на сайте Офиса Президента.

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Также стало известно о введении санкций в отношении предателей-коллаборационистов. Об этом сообщили в пятницу, 26 июня.

Первое решение касается санкций против компаний и их учредителей, которые:

производят и модернизируют российское огнестрельное оружие;

создают дроны и системы обмена данными для оккупантов;

осуществляют метеорологическое и информационно-техническое обеспечение российской авиации.

Второй санкционный пакет включает 67 физических и одно юридическое лицо, которые поддерживают Россию и "помогают" россиянам на временно оккупированных территориях. Среди них — так называемые министры, депутаты, судьи и т. д.

В частности, директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию. А также руководитель агрофирмы "МИР" Иван Доценко, который призывал представителей бизнеса и аграриев Херсонской области поддерживать Россию. Кроме того, в списке — предприятие "Союзметалсервис", которое обеспечивает работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донецкой и Луганской областей.

Каждый, кто помогает России вести войну против Украины — на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве, — должен быть готов к новым санкциям,

– подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Таким образом, санкционное давление на россиян и тех людей или предприятия, которые их поддерживают, будет усиливаться. Ограничения регулярно вводят, в частности, страны Евросоюза. Также санкционные пакеты представляли Великобритания, Канада и другие государства.

Что еще известно о санкциях

Напомним, что 12 июня стало известно, что Украина ввела санкции против России, направленные на пропагандистские СМИ. Также под ограничения попали судьи, выносившие решения в отношении украинцев.

А на следующий день – 13 июня – в список попали мобильные операторы и интернет-провайдеры. Речь идет о тех, кто предоставляет российским оккупантам доступ к интернету на временно оккупированных территориях Украины.