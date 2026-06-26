Які санкції запровадила Україна проти Росії

Цього разу вони стосуються субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, про що йдеться на сайті Офісу Президента.

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Також стало відомо про запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів. Інформацію повідомили у п’ятницю, 26 червня.

Перше рішення стосується санкцій проти компаній та їхніх засновників, які:

виробляють та модернізують російську вогнепальну зброю;

створюють дрони та системи обміну даними для окупантів;

здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують Росію та "допомагають" росіянам на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звані міністри, депутати, судді тощо.

Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати та незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донецької області до Росії. А ще керівник агрофірми "МИР" Іван Доценко, який закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонської області підтримувати Росію. Крім того, у списку – підприємство "Союзметалсервіс", яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій,

– наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Таким чином, санкційний тиск на росіян та тих людей чи підприємств, які їх підтримують, буде зростати. Обмеження регулярно впроваджують, зокрема, країни Євросоюзу. Також санкційні пакети представляли Велика Британія, Канада та інші держави.

Що ще відомо про санкції

Нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що Україна запровадила санкції проти Росії, які спрямовані на пропагандистські медіа. Також під обмеження потрапили судді, які ухвалювали рішення щодо українців.

А наступного дня – 13 червня – до списку потрапили мобільні оператори та інтернет-провайдери. Мова йде про тих, хто надає для російських окупантів та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України.