Не только зерно, но и вино, мясо и яйца: Польша разблокировала транзит продукции из Украины

Польша разрешила транзит ряда украинских продуктов. Теперь украинские товары можно транспортировать через Польшу в другие страны ЕС.

Министр развития и технологий Вальдемар Буда ночью 22 апреля опубликовал новое постановление, позволяющее возобновить транзит сельхозпродукции из Украины. Однако импорт продуктов по-прежнему запрещен.

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Какие товары разрешили возить через Польшу

Распоряжение министра Вальдемара Буды разрешает транзит сельскохозяйственной продукции из Украины, ввоз которой ранее запретили. Это около 18 товарных категорий – от круп, сахара, вина, мяса, яиц и живых животных.

Как будет работать транзит продукции

Согласно регламенту, до конца июня эти товары можно будет перевозить только в один из четырех портов (в Гданьске, Гдыне, Свиноуйске или Щецине) или за пределы Польши.

Процедура транзита гарантирует, что транзитные декларации, сделанные на украинско-польской границе, не могут быть изменены на территории Республики Польша, что гарантирует, что транзитная продукция не будет размещена на рынке на территории Республики Польша,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что зерновые, яйца, мясо птицы и продукты пчеловодства будут охвачены системой электронного надзора за транспортом. Транспортные средства, которые их перевозят, будут опечатаны, а маршрут будет отслеживаться.

Отметим, что из-за введения ограничений на польской таможне, украинская компания "Новая почта" пока тоже не принимает для отправки продуктов в страны Евросоюза.