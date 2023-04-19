Из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" пока не будет принимать для отправки продукты в страны Евросоюза.
Смотрите также Государства-соседи блокируют украинское зерно: политолог сказал, чего действительно следует бояться
В чем причина
Дело в том, что правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины: сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции. Пока не ясно, касается ли это личных посылок, поэтому "Новая почта" обратилась за объяснением к польскому правительству.
Новая почта временно не принимает какие-либо продукты в составе международных посылок, направляющихся в ЕС. Мы ждем дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок,
– говорится в сообщении.
Напомним, что правительство Польши временно запретило импорт зерна и некоторых других продовольственных товаров из Украины. Это из-за давления польских фермеров, которые столкнулись с кризисом.
Ввоз некоторых продуктов снова могут разрешить
- Согласно решению было запрещено ввозить такие продукты, как зерно, сахар, сухие корма, лен и конопля, семена, молоко и молочные продукты, некоторые виды мяса, в частности говядина, баранина, свинина. А еще яйца, мед, вино и многие другие продукты.
- Однако министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сообщил, что из списка, скорее всего, могут удалить мясо, вина и живой скот.