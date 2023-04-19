Из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" пока не будет принимать для отправки продукты в страны Евросоюза.

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В чем причина

Дело в том, что правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины: сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции. Пока не ясно, касается ли это личных посылок, поэтому "Новая почта" обратилась за объяснением к польскому правительству.

Новая почта временно не принимает какие-либо продукты в составе международных посылок, направляющихся в ЕС. Мы ждем дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок,

– говорится в сообщении.

Напомним, что правительство Польши временно запретило импорт зерна и некоторых других продовольственных товаров из Украины. Это из-за давления польских фермеров, которые столкнулись с кризисом.

Ввоз некоторых продуктов снова могут разрешить