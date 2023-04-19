Проблема транзита через эти страны может быть решена в переговорном порядке. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко отметил, что следует различать транзит зерна через территорию стран и закупку украинской аграрной продукции внутри них.

В чем основная проблема блокировки зерна

Ранее Европейский Союз четко регламентировал объемы закупок и продаж той или иной продукции, но из-за войны произошло ослабление на ограничение импорта украинской аграрной продукции, что и повлекло определенные внутренние разногласия с местными аграриями.

Другая проблема связана с тем, что зерно, которое должно было идти транзитом через упомянутые страны, начинало оседать внутри этих государств и продавалось дешевле, чем продукция, производимая местными фермерами, пояснил Фесенко.

Транзит, как я понимаю, запретили временно, и, может быть, это и определенные внутренние игры. Проблема не в Украине, а во внутриполитических и внутриэкономических противоречиях, а украинское зерно просто стало поводом и сейчас ищут баланс,

– добавил спикер.

Заметим, что Еврокомиссия достаточно критически отреагировала на односторонние решения некоторых европейских стран по запрету экспорта украинского зерна, так как это нарушает общие европейские инструкции.

Проблема будет решаться не только отдельно между Польшей и Украиной, но и внутри Европейского Союза, считает политолог. Для этого необходимо обеспечить возможность, чтобы украинское зерно через страны шло транзитом, а дальше экспортировалось туда, где есть реальная потребность в нем – в страны Азии и Африки.

Фесенко объяснил решение о запрете экспорта зерна из Украины: смотреть видео

Россия блокирует зерновое соглашение

По словам Фесенко, сейчас важной проблемой и для Украины, и для мира является блокирование Россией зернового соглашения. Страна-агрессорка блокирует прохождение украинских судов с зерном через Босфор. Она либо блокирует, либо чрезмерно заведомо затягивает проверки кораблей с украинским зерном.

Есть риск, что после президентских и парламентских выборов в Турции, Россия может временно прекратить действие зернового соглашения. Вот где будет проблема,

– подчеркнул эксперт.

Он считает, что сейчас необходимо снять это достаточно искусственное напряжение, вызванное противоречиями внутри стран-соседок Украины и найти баланс интересов.

Кроме того, Фесенко убежден, что для Венгрии в ситуации с блокировкой транзита украинского зерна сыграли политические интересы Виктора Орбана. Он хотел создать очередную проблему для Украины и поработать в интересах Владимира Путина. А в других странах, уверен политолог, эта проблема будет решена в техническом переговорном порядке.

Что известно о блокировании транзита зерна через некоторые страны