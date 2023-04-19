Проблема транзиту через ці країни може бути вирішена в переговорному порядку. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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Фесенко зауважив, що варто розрізняти транзит зерна через територію країн та закупівлю української аграрної продукції всередині них.

В чому основна проблема блокування зерна

Раніше Європейський Союз чітко регламентував обсяги закупівель та продажів тієї чи іншої продукції, але через війну відбулося послаблення на обмеження імпорту української аграрної продукції, це і спричинило певні внутрішні розбіжності з місцевими аграріями.

Інша проблема пов'язана з тим, що зерно, яке повинно було йти транзитом через згадані країни, починало осідати всередині цих держав і продавалося дешевше, за продукцію, що вироблялася місцевими фермерами, пояснив Фесенко.

Транзит, як я розумію, заборонили тимчасово, і, можливо, це ще й певні внутрішні ігри. Проблема не в Україні, а у внутрішньополітичних та внутрішньоекономічних суперечностях, а українське зерно просто стало приводом і зараз шукають баланс,

– додав спікер.

Зауважимо, що Єврокомісія досить критично відреагувала на односторонні рішення деяких європейських країн щодо заборони експорту українського зерна, бо це порушує спільні європейські інструкції.

Проблема буде вирішуватися не лише окремо між Польщею та Україною, а ще й всередині Європейського Союзу, вважає політолог. Для цього необхідно забезпечити можливість, щоб українське зерно через країни йшло транзитом, а далі експортувалося туди, де є реальна потреба в ньому – в країни Азії та Африки.

Фесенко пояснив рішення щодо заборони експорту зерна з України: дивитись відео

Росія блокує зернову угоду

За словами Фесенка, зараз важливою проблемою і для України, і для світу є блокування Росією зернової угоди. Країна-агресорка блокує проходження українських суден із зерном через Босфор. Вона або блокує, або надмірно свідомо затягує перевірки кораблів з українським зерном.

Є ризик, що після президентських та парламентських виборів у Туреччині Росія може тимчасово припинити дію зернової угоди. Ось де буде проблема,

– наголосив експерт.

Він вважає, що зараз необхідно зняти цю достатньо штучну напругу, викликану суперечностями всередині країн-сусідок України і знайти баланс інтересів.

Крім того, Фесенко переконаний, що для Угорщини в ситуації з блокуванням транзиту українського зерна зіграли ще й політичні інтереси Віктора Орбана. Він хотів створити чергову проблему для України і дещо попрацювати в інтересах Владіміра Путіна. А в інших країнах, переконаний політолог, ця проблема буде вирішена у технічному переговорному порядку.

Що відомо про блокування транзиту зерна через деякі країни