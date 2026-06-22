Теневая экономика по-украински: в налоговой рассказали, где государство теряет миллиарды

Теневая экономика остается одним из самых серьезных вызовов для Украины на пути в ЕС. В частности, в МВФ и среди украинских экспертов считают, что реальные масштабы могут значительно превышать официальные оценки, то есть составляют около 40 – 46% ВВП.

Какова доля теневой экономики

Впрочем, по состоянию на 2026 год новые данные в Минэкономики еще не публиковали, а последние расчеты ведомства свидетельствовали о том, что теневой сектор составляет около 31% ВВП. Подробности в интервью "РБК-Украина" объяснила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

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Из-за войны Украина столкнулась с дефицитом статистических данных, которые являются основой для расчета макроэкономических показателей. В частности, речь идет об актуальной численности населения, без которой сложно корректно анализировать даже простые экономические процессы.

По словам чиновницы, пока трудно точно определить, какие изменения связаны с гибелью людей из-за войны, а какие – с миграцией за границу. Хотя тенденция к сокращению населения очевидна, привязать ее к конкретным цифрам пока сложно.

Именно здесь дополнительным источником информации для государства становятся исследования бизнеса и общественных организаций, которые помогают отслеживать общие тенденции и тренды.

Леся Карнаух, и. о. председателя Государственной налоговой службы Украины Я оцениваю ситуацию следующим образом: теневая экономика в каждой отрасли – это для нас поле для работы. Риски есть в разных секторах, но их характер различается. Нужно оценивать отрасль изнутри и смотреть, какие есть причины и возможности. Условия ведения бизнеса у всех разные.

Например, в сегменте подакцизных товаров ключевую роль играет "сознательное нежелание соблюдать законодательство" – контрафакт, нелегальное производство, продажа продукции за наличные и т. п.

А вот в розничной торговле теневой сектор часто связан с неофициальной занятостью и выплатой зарплат "в конвертах". Это приводит к сокращению поступлений от налога на доходы физических лиц, а одной из причин такого явления бизнес называет высокую нагрузку на фонд оплаты труда.

В настоящее время ставка НДФЛ находится на уровне 18%, военного сбора – 5%, а минимальный размер ЕСВ составляет 1 902,34 гривны.

Учитывая вышесказанное, налоговая служба ориентируется на повышение добровольной уплаты налогов, однако продолжает работать над сокращением теневых схем во всех сферах экономики.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что для более быстрого роста экономики Украины требуется около 4,5 миллиона рабочих рук. Решать эту проблему планируют путем трудоустройства людей старшего возраста, а также стимулирования возвращения граждан из-за рубежа.