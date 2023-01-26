Экономика Украины из-за войны сократилась на 35%, – ООН

По оценке ООН экономика Украины сократилась более чем на 35%. Это несколько более высокая оценка, чем оценили падение ВВП в 2022 году в Минэкономике.

Оценка падения ВВП Украины в 2022 году

В ООН отметили, что из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов, экономика Украины сократилась более чем на 35% по результатам 2022 года.

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Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию,

– резюмировали эксперты в ходе отчета "Мировое экономическое состояние и перспективы, 2023".

Фиксация курса и состояние резервов

По оценкам ООН, доходы бюджета резко сократились, а ежемесячный дефицит достигает около 5 миллиардов долларов.

В ООН отметили, что прямое монетарное финансирование со стороны НБУ обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

, что с началом полномасштабной войны НБУ зафиксировал курс

Финансовая помощь от стран-доноров

доллара к гривне, а 21 июля резко его поднял на 25% до 36,6 гривны. По состоянию на 25 января курс доллара находится в коридоре 40-40,55 гривны.

Также во время выступления представитель организации отметил, что Украина получает мощную двустороннюю и многостороннюю финансовую поддержку. Речь идет о денежной помощи Евросоюза, США, МВФ, Всемирного банка и других структур, покрывшей почти половину общих потребностей в 2022 году.

Вместе с тем помощь не всегда предоставляется в виде грантов. Частично это помощь в виде кредитов, что соответственно увеличивает долговое бремя Украины.

Какая оценка Минэкономики

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года Министерство экономики оценило равны 30,4% (±2%), что совпадает с предварительными официальными прогнозами правительства и НБУ.

В Министерстве подчеркнули, что это объективно худший результат времен независимости, впрочем, значительно лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения. Тогда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже.

Чего ждать в последующие годы

Справка: ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.

Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенны и зависят от многих факторов, в частности от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ,

– отметили в ООН.

Премьер Денис Шмигаль ранее замечал, что общие потери от войны в 2023 году могут возрасти до 700 миллиардов долларов.