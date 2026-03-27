ВВП Украины в 2026 году упал: СМИ пишут о нивелировании достижений 2025 года

Ситуация в экономике Украины по состоянию на начало текущего года остается сложной. В частности, в январе и феврале ВВП страны сократился на 1,2%.

Что произошло с украинским ВВП в 2026 году?

В частности ситуация с валовым внутренним продуктом равна примерно 66% реального роста за весь 2025 год, тогда как когда экономика добавила 1,8%, о чем сообщил министр экономики Алексей Соболев во время заседания в Верховной Раде.

Прошлый год Украина закончила:

с экономическим ростом реального ВВП на уровне 1,8%;

инфляцией в размере 8%.

Алексей Соболев Министр экономики Украины Экономическая активность в начале 2026 года осталась сдержанной из-за последствий усиленных атак врага и нетипично холодные погодные условия, что повлекло производственные паузы на части предприятий из-за энергетических ограничений.

Министр рассказал, что больше всего от этих трудностей пострадали поставки электроэнергии, добывающая промышленность, металлургия, а еще транспорт.

Обратите внимание! Он добавил, что часть негативных факторов являются временными. Более того, правительство ожидают, что экономическая активность начнет восстанавливаться на фоне улучшения погодных условий и ситуации в энергетике страны.

Однако некоторые отрасли показали и рост. Например, в январе внутренняя торговля увеличилась на 13%, строительство – на 3%. Кроме того, хорошие показатели продемонстрировала перерабатывающая промышленность.

А по данным Национального банка Украины, в феврале показатель деловых настроений вырос до 45,9 против 41 в январе. К тому же экспорт товаров прибавил:

1,7% в январе;

еще 3,6% в феврале.

В то же время ситуация с бизнесом остается тяжелой. На него влияют различные факторы – энергетические проблемы, дефицит кадров, логистические трудности и тому подобное. Как отметил Соболев, это самый сложный период с 2022 года.

Важно! Следует обратить внимание на важный фактор. Фактически падение ВВП в первые два месяца 2026 года нивелировало 66% реального роста ВВП за 2025 год. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на свои расчеты.

