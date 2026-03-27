ВВП Украины в 2026 году упал: СМИ пишут о нивелировании достижений 2025 года
- Экономика Украины в 2026 году начала с падения ВВП на 1,2% за первые два месяца, что нивелировало 66% роста ВВП за 2025 год.
- Больше всего пострадали поставки электроэнергии, добывающая промышленность, металлургия и транспорт, но внутренняя торговля и строительство показали рост.
Ситуация в экономике Украины по состоянию на начало текущего года остается сложной. В частности, в январе и феврале ВВП страны сократился на 1,2%.
Что произошло с украинским ВВП в 2026 году?
В частности ситуация с валовым внутренним продуктом равна примерно 66% реального роста за весь 2025 год, тогда как когда экономика добавила 1,8%, о чем сообщил министр экономики Алексей Соболев во время заседания в Верховной Раде.
Прошлый год Украина закончила:
- с экономическим ростом реального ВВП на уровне 1,8%;
- инфляцией в размере 8%.
Экономическая активность в начале 2026 года осталась сдержанной из-за последствий усиленных атак врага и нетипично холодные погодные условия, что повлекло производственные паузы на части предприятий из-за энергетических ограничений.
Министр рассказал, что больше всего от этих трудностей пострадали поставки электроэнергии, добывающая промышленность, металлургия, а еще транспорт.
Обратите внимание! Он добавил, что часть негативных факторов являются временными. Более того, правительство ожидают, что экономическая активность начнет восстанавливаться на фоне улучшения погодных условий и ситуации в энергетике страны.
Однако некоторые отрасли показали и рост. Например, в январе внутренняя торговля увеличилась на 13%, строительство – на 3%. Кроме того, хорошие показатели продемонстрировала перерабатывающая промышленность.
А по данным Национального банка Украины, в феврале показатель деловых настроений вырос до 45,9 против 41 в январе. К тому же экспорт товаров прибавил:
- 1,7% в январе;
- еще 3,6% в феврале.
В то же время ситуация с бизнесом остается тяжелой. На него влияют различные факторы – энергетические проблемы, дефицит кадров, логистические трудности и тому подобное. Как отметил Соболев, это самый сложный период с 2022 года.
Важно! Следует обратить внимание на важный фактор. Фактически падение ВВП в первые два месяца 2026 года нивелировало 66% реального роста ВВП за 2025 год. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на свои расчеты.
Что еще следует знать о ВВП Украины?
- В 2022 году ВВП Украины снизился из-за полномасштабного вторжения России. В 2023 году уже произошел рост валового внутреннего продукта. Однако в последующие годы он начал замедляться.
- В частности, с начала вторжения потери экономики Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценили в 1,7 триллиона и 0,6 триллиона долларов соответственно. Потери добавленной стоимости превышают довоенный ВВП Украины в 2021 году более чем в три раза.