Размер субсидии: на какие суммы могут рассчитывать украинцы

Единого размера субсидии не существует. Она рассчитывается индивидуально, согласно данным каждого домохозяйства.

Как определить размер своей субсидии

На сумму субсидии влияют многие факторы, в частности, доход семьи, время года и размер коммунальных указанного домохозяйства. Также принимается во внимание возможное наличие долгов у отдельно взятых членов семьи.

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Для вычисления обязательного платежа следует воспользоваться специальной формулой. Как произвести эти расчеты самостоятельно:

рассчитать среднемесячный совокупный доход семьи;

поделив полученный результат на количество членов семьи, получаем среднемесячный доход домохозяйства на 1 человека;

полученное значение на 1 человека делим на прожиточный минимум на 1 человека;

результат делим на 2, а затем умножаем на 20%, полученное значение называется "процент от среднемесячного совокупного дохода";

чтобы рассчитать обязательный платеж, умножаем полученный процент на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Какие доходы учитываются при расчете субсидии

В некоторых случаях субсидия может иметь нулевое значение. Например, в летний период, когда размер коммуналки гораздо меньше.

Не все доходы учитываются при расчете среднемесячного финансового обеспечения семьи. Более того, если комиссия, осуществляющая проверку информации, обнаружит у граждан неуказанный денежный поток, субсидия автоматически отменяется. В среднемесячном доходе домохозяйства учитываются: