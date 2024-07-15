Когда военные могут уйти на пенсию

15 июля 2024, 14:30
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Военные, которые большую часть своей жизни посвятили службе, могут уйти на отдых значительно раньше. Такую пенсию называют "по выслуге лет".

В каком возрасте военнослужащие выходят на пенсию

Военнослужащие могут выйти на пенсию раньше при одном из нескольких условий:

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  • независимо от возраста – если есть 25 лет военной выслуги, а летчикам и подводникам – нужно всего 20 лет;
  • в 45 лет – если на день увольнения военный имеет не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – календарной выслуги;
  • в 45 лет – если на время увольнения у военного есть 20 лет выслуги независимо от общего стажа.
Напомним! Это регулируется законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

К слову отдельные виды службы могут засчитываться в выслугу лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. Например, в тройном размере могут зачислить период участия в боевых действиях

Льготы для детей УБД

  • Доступ к оздоровлению и отдыху,
  • Право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Для детей-студентов предусмотрено:

  • Перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме,
  • Те, кто на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях,
  • При условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.
Автор: Тетяна Стельмах