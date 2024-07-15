В якому віці військовослужбовці виходять на пенсію

Військовослужбовці можуть вийти на пенсію раніше за однієї з декількох умов:

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  • незалежно від віку – якщо є 25 років військової вислуги, а льотчикам та підводникам – потрібно всього 20 років;
  • у 45 років – якщо на день звільнення військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців – календарної вислуги;
  • у 45 років – якщо на час звільнення у військового є 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

До слова окремі види служби можуть зараховуватися у вислугу років в полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад у потрійному розмірі можуть зарахувати період участі у бойових діях

Пільги для дітей УБД

  • Доступ до оздоровлення та відпочинку,
  • Право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Для дітей-студентів передбачено:

  • Переведення на бюджетну форму навчання на денній формі,
  • Ті, хто на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках,
  • За умови відсутності заборгованості з навчання – право на соціальну стипендію.