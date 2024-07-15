В якому віці військовослужбовці виходять на пенсію

Військовослужбовці можуть вийти на пенсію раніше за однієї з декількох умов:

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незалежно від віку – якщо є 25 років військової вислуги, а льотчикам та підводникам – потрібно всього 20 років;

– якщо є 25 років військової вислуги, а льотчикам та підводникам – потрібно всього 20 років; у 45 років – якщо на день звільнення військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців – календарної вислуги;

– якщо на день звільнення військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців – календарної вислуги; у 45 років – якщо на час звільнення у військового є 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

Нагадаємо! Це регулюється законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

До слова окремі види служби можуть зараховуватися у вислугу років в полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад у потрійному розмірі можуть зарахувати період участі у бойових діях

Пільги для дітей УБД

Доступ до оздоровлення та відпочинку,

Право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Для дітей-студентів передбачено: