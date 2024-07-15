В каком возрасте военнослужащие выходят на пенсию
Военнослужащие могут выйти на пенсию раньше при одном из нескольких условий:
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- независимо от возраста – если есть 25 лет военной выслуги, а летчикам и подводникам – нужно всего 20 лет;
- в 45 лет – если на день увольнения военный имеет не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – календарной выслуги;
- в 45 лет – если на время увольнения у военного есть 20 лет выслуги независимо от общего стажа.
К слову отдельные виды службы могут засчитываться в выслугу лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. Например, в тройном размере могут зачислить период участия в боевых действиях
Льготы для детей УБД
- Доступ к оздоровлению и отдыху,
- Право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
Для детей-студентов предусмотрено:
- Перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме,
- Те, кто на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях,
- При условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.