Плюс 54%: как украинцы могут увеличить свои выплаты: как украинцы могут увеличить свои выплаты

Украинцы могут значительно увеличить свои пенсионные выплаты. Для этого нужно продолжить работать после наступления пенсионного возраста.

Как увеличить пенсию

Если лицо продолжает работать несмотря на пенсионный возраст, его выплаты значительно возрастают, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Если отсрочка пенсии состоялась менее чем на 60 месяцев, к выплатам будет добавляться по 0,5% ежемесячно. Если отсрочка длиннее – по 0,75%.

Соответственно пенсия может вырасти так:

1 год – на 6%;

2 года – на 12%;

6 лет – на 54%.

Заметьте! Чтобы отсрочить свою пенсию нужно обратиться в ПФУ и предупредить их о таком решении.