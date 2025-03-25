Стоит подготовиться: почему не все смогут выйти на пенсию в 60 лет в этом году
- Для выхода на пенсию в 2025 году в 2025 году году в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.
- До 2028 года требование к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будет расти.
Пенсионный возраст правительство в ближайшее время повышать не планирует. Однако, выйти на пенсию все же станет труднее. Это связано с коррекцией требования к минимальному количеству стажа, которое нужно приобрести.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 в этом году
Для выхода на пенсию в 2025 году в 60 лет нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для другого возраста минимумы такие:
- для тех, кто хочет выйти на пенсию в 63 года минимум составляет 23 года страхового стажа;
- у 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Как изменятся требования к стажу в следующем году
До 2028 года будет меняться минимальное требование к количеству стажа для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года.
Обратите внимание! Минимальное количество стажа – 15 лет, будет действительным и в дальнейшем. Оно не изменится до 2028 года.
Для 60 лет минимум изменится так:
- в 2026 году для выхода на пенсию нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
А вот тем, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года нужно будет иметь минимум:
- в 2026 году – 23 года страхового стажа;
- в 2027 году – 24 года;
- в 2028 году – 25 лет.