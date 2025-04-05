Досрочная пенсия в Украине: кто может выйти на пенсию в 50 лет

В Украине существуют условия для досрочного выхода на пенсию, в частности для тех, кто имеет 15 лет трудового стажа и достиг 50-летнего возраста. Такая возможность доступна определенным категориям работников.

Кто может досрочно выйти на пенсию

А именно речь идет о многодетных женщинах. По состоянию на 2025 год они могут выйти на пенсию раньше, если достигли 50 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В частности, многодетным матерям предусмотрена надбавка к пенсии, которая составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в зависимости от количества детей. Это предусмотрено Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной",

Какие годы могут внести многодетным матерям дополнительно

Если женщина не работала до 1 января 2004 года и ухаживала за ребенком, ей могут засчитать эти годы в страховой стаж, но не более чем до трехлетнего возраста ребенка. Для этого нужно свидетельство о рождении.

Также начиная с 1 апреля 2004 года, время ухода за ребенком до 3 лет автоматически засчитывается в страховой стаж, если женщина получает соответствующее пособие.