Украинцам выплатят 1 500 гривен: нужно успеть зарегистрироваться в Дії до 20 апреля

Украинцы могут получить денежную выплату в размере 1 500 гривен от правительства. Однако им следует поторопиться и подать заявку до 20 апреля.

Кто сможет получить 1 500 гривен?

Дело в том, что в этом месяце возобновили программу Ветеранский спорт, о чем напомнили в Дії.

Сейчас ею могут воспользоваться такие люди:

ветераны и ветеранки;

участники боевых действий с инвалидностью;

совершеннолетние;

имеющие статус УБД;

люди с инвалидностью вследствие войны, чей статус подтвержден в Едином реестре ветеранов (ЕГРВВ);

имеют верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

открыт счет Дія.Картки в одном из банков-участников.

Обратите внимание! Удостоверение ветерана в приложении Дія не является обязательным. Но статус должен быть внесен в ЕГРВО.

Как оформить заявку?

Итак, как оформить заявление на получение выплаты? Для начала следует открыть приложение "Дія" и нажать "Сервисы". Следующий шаг – выбрать "Ветеранский спорт" и Дія.Карту для получения выплаты. Последний пункт – нажать "Подтвердить".

Средства поступят в течение 6 дней, но учитываются только рабочие, а не выходные (то есть суббота и воскресенье).

Убедитесь, что у вас есть Дія.Картка. Она нужна, если вы участвуете в программе впервые или не пользовались выплатой в предыдущем квартале,

– отметили в Дії.

Где можно потратить выплату?

Средства можно потратить в различных спортивных учреждениях. Они должны работать по кодам:

7941 – "Физическая культура и спорт";

7997 – "Клубы – загородные клубы, членство".

Также следует отметить: автоматические начисления больше не действуют. То есть для получения средств заявление должны подать абсолютно все – как ветераны, что впервые пользуются программой, так и те, кому уже начисляли деньги.

Важно! Оформлять заявку украинцы могут с 1 до 20 числа включительно первого месяца каждого квартала: то есть в январе, апреле, июле и октябре. Об этом ранее сообщали в Министерстве по делам ветеранов.

