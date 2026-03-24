Украинцам могут выплатить 1 500 гривен: прием заявок стартует 1 апреля

Некоторые украинцы могут рассчитывать на выплату в размере 1 500 гривен. Однако подать заявление для получения средств следует в ограниченное время.

Кто может оформить выплату 1 500 гривен в апреле?

Деньги можно использовать для посещения спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры, о чем говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.

Читайте также Есть только 10 дней: украинцы рискуют "попрощаться" с субсидиями

Получить поддержку могут люди, отвечающие всем указанным критериям:

имеют верифицированный РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

достигшие не менее 18 лет;

имеют статус участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВИ), внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ);

открыли специальный счет Дія.Картки в банке-участнике программы.

Обратите внимание! Помощь может быть использована в любом спортивном заведении, имеющем код категории продавца (МСС) 7941 "Физическая культура и спорт" или 7997 "Клубы – загородные клубы, членство (спортивный, отдых, спорт)".

После одобрения заявки средства будут поступать автоматически через шесть дней после оформления заявки на Дія.Карту.,

– говорится в тексте.

Если же лицо уже получало средства (в предыдущем квартале) и использовала их, то заявку уже ге нужно подавать. Дело в том, что средства поступят автоматически.

Прием заявок на следующий квартал начнется с 1 апреля.

Напомним! Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, за прошлый год действующей программой воспользовались более 311 тысяч ветеранов и ветеранок. В частности правительство стремится создать систему ветеранских услуг, чтобы каждое такое лицо (а также и их семьи) чувствовали реальную поддержку государства.

