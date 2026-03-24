Хто може оформити виплату 1 500 гривень у квітні?
Гроші можна використати для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури, про що йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів.
Отримати підтримку можуть люди, що відповідають усім зазначеним критеріям:
- мають верифікований РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- досягли щонайменше 18 років;
- мають статус учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ), внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ);
- відкрили спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми.
Зверніть увагу! Допомога може бути використана у будь-якому спортивному закладі, що має код категорії продавця (МСС) 7941 "Фізична культура і спорт" або 7997 "Клуби – заміські клуби, членство (спортивний, відпочинок, спорт)".
Після схвалення заявки кошти надходитимуть автоматично через шість днів після оформлення заявки на Дія.Картку.,

Якщо ж особа вже отримувала кошти (у попередньому кварталі) та використала їх, то заявку вже ге потрібно подавати. Річ у тім, що кошти надійдуть автоматично.
Прийом заявок на наступний квартал розпочнеться з 1 квітня.
Нагадаємо! Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, за минулий рік чинною програмою скористалися понад 311 тисяч ветеранів і ветеранок. Зокрема уряд прагне створити систему ветеранських послуг, щоб кожна така особа (а також та їхні родини) відчували реальну підтримку держави.
Що ще слід знати ветеранам?
- Учасники бойових дій зокрема мають право на надбавку до пенсії. Наприклад, людям з цим статусом передбачено право на щомісячну надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Також УБД можуть розраховувати на фіксовану щомісячну адресну допомогу на проживання у розмірі 40 гривень.
- Водночас людина зі статусом УБД має право на пільговий проїзд. Вона розповсюджується на міський пасажирський транспорт, автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості, приміські поїзди, водний транспорт тощо.