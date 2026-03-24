Кто может оформить выплату 1 500 гривен в апреле?
Деньги можно использовать для посещения спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры, о чем говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.
Получить поддержку могут люди, отвечающие всем указанным критериям:
- имеют верифицированный РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
- достигшие не менее 18 лет;
- имеют статус участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВИ), внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ);
- открыли специальный счет Дія.Картки в банке-участнике программы.
Обратите внимание! Помощь может быть использована в любом спортивном заведении, имеющем код категории продавца (МСС) 7941 "Физическая культура и спорт" или 7997 "Клубы – загородные клубы, членство (спортивный, отдых, спорт)".
После одобрения заявки средства будут поступать автоматически через шесть дней после оформления заявки на Дія.Карту.,
– говорится в тексте.
Если же лицо уже получало средства (в предыдущем квартале) и использовала их, то заявку уже ге нужно подавать. Дело в том, что средства поступят автоматически.
Прием заявок на следующий квартал начнется с 1 апреля.
Напомним! Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, за прошлый год действующей программой воспользовались более 311 тысяч ветеранов и ветеранок. В частности правительство стремится создать систему ветеранских услуг, чтобы каждое такое лицо (а также и их семьи) чувствовали реальную поддержку государства.
Что еще следует знать ветеранам?
- Участники боевых действий в частности имеют право на надбавку к пенсии. Например, людям с этим статусом предусмотрено право на ежемесячную надбавку в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Также УБД могут рассчитывать на фиксированную ежемесячную адресную помощь на проживание в размере 40 гривен.
- В то же время человек со статусом УБД имеет право на льготный проезд. Она распространяется на городской пассажирский транспорт, автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности, пригородные поезда, водный транспорт и тому подобное.