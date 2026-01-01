Выплата в рамках "зимней поддержки": на что украинцы тратят 6 500 гривен помощи

Министерство социальной политики, семьи и единства ввело программу единовременного пособия 6 500 гривен. Она предусмотрена для наименее защищенных категорий населения.

На что украинцы тратят "Зимнюю поддержку"?

Сразу четыре категории детей смогли получить помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Речь идет о таких слоях населения:

дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;

дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях.

Общее количество поданных заявлений составляет 463 671. И из них – 385 170 уже было согласовано.

Для тех, кто получил согласование заявки, но не получил социальную помощьв, средства поступят в течение 10 дней.

В частности уже было профинансировано более 381 346 заявок. Сумма составляет более 2,5 миллиарда гривен.

Уже 252,278 транзакции было проведено на приобретение одежды, 19 951 – на обувь. 42,037 транзакций – приобретение детской одежды. Еще 80 341 покупку украинцы совершили в сетях аптек.

Обратите внимание! Эти денежные выплаты можно тратить на одежду, обувь и лекарства.

До какой даты можно потратить помощь?

Напомним, что выплаты можно потратить в течение 180 дней (или шесть месяцев) с момента зачисления. Об этом говорится на сайте "Зимней поддержки".

После этого неиспользованный остаток будет возвращен в бюджет.

Напомним! Сейчас подать заявку на получение помощи невозможно – последним днем для оформления поддержки было 17 декабря.

