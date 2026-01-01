На что украинцы тратят "Зимнюю поддержку"?

Сразу четыре категории детей смогли получить помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Речь идет о таких слоях населения:

дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;

дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях.

Общее количество поданных заявлений составляет 463 671. И из них – 385 170 уже было согласовано.

Для тех, кто получил согласование заявки, но не получил социальную помощьв, средства поступят в течение 10 дней.

В частности уже было профинансировано более 381 346 заявок. Сумма составляет более 2,5 миллиарда гривен.

Уже 252,278 транзакции было проведено на приобретение одежды, 19 951 – на обувь. 42,037 транзакций – приобретение детской одежды. Еще 80 341 покупку украинцы совершили в сетях аптек.

Обратите внимание! Эти денежные выплаты можно тратить на одежду, обувь и лекарства.

До какой даты можно потратить помощь?

Напомним, что выплаты можно потратить в течение 180 дней (или шесть месяцев) с момента зачисления. Об этом говорится на сайте "Зимней поддержки".

После этого неиспользованный остаток будет возвращен в бюджет.

Напомним! Сейчас подать заявку на получение помощи невозможно – последним днем для оформления поддержки было 17 декабря.

Что еще известно о социальных выплатах от государства?