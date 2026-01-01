Уже с 1 января: некоторые украинцы получат 2 000 гривен помощи от государства

С 1 января 2026 года стартует услуга Скрининг здоровья. Она предусмотрена для украинцев в возрасте от 40 лет.

Кто получит 2 000 гривен помощи с 1 января?

Программа помогает выявить риски различных заболеваний на ранних этапах или предотвратить болезни, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Скрининг включает в себя:

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья); физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия); лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек; индивидуальные рекомендации по образу жизни и состояния здоровья, а при необходимости – назначения лекарств или направления на дальнейшие обследования или лечения.

Если не пользуетесь Дією, можно оформить пластиковую Дія.Карту в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦПАУ,

– предупредили в Дії

Важно! Обследования доступны как в государственных, так и коммунальных, и частных медучреждениях – независимо от места регистрации. Но больница должна быть участником программы.

Важной информацией также поделился вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Она опубликована на его странице в Facebook.

Согласно словам Федорова, приглашение на скрининг поступит в приложение Дія на 30-й день после дня рождения (если человеку исполнилось 40 лет или больше).

Когда человек подтвердит участие в программе – 2 000 гривен поступят на Дія.Карту в течение нескольких дней.

Обратите внимание! Использовать эти средства удастся только на оплату скрининга.

