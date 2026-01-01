Уже с 1 января: некоторые украинцы получат 2 000 гривен помощи от государства
- С 1 января 2026 года некоторые украинцы по возрасту получат социальную помощь – 2 000 гривен на скрининг здоровья через приложение Дія.
- Средства могут быть использованы только для оплаты скрининга, доступного в государственных, коммунальных и частных медучреждениях, которые являются участниками программы.
С 1 января 2026 года стартует услуга Скрининг здоровья. Она предусмотрена для украинцев в возрасте от 40 лет.
Кто получит 2 000 гривен помощи с 1 января?
Программа помогает выявить риски различных заболеваний на ранних этапах или предотвратить болезни, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
Скрининг включает в себя:
- анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья);
- физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);
- лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;
- индивидуальные рекомендации по образу жизни и состояния здоровья, а при необходимости – назначения лекарств или направления на дальнейшие обследования или лечения.
Если не пользуетесь Дією, можно оформить пластиковую Дія.Карту в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦПАУ,
– предупредили в Дії
Важно! Обследования доступны как в государственных, так и коммунальных, и частных медучреждениях – независимо от места регистрации. Но больница должна быть участником программы.
Важной информацией также поделился вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Она опубликована на его странице в Facebook.
- Согласно словам Федорова, приглашение на скрининг поступит в приложение Дія на 30-й день после дня рождения (если человеку исполнилось 40 лет или больше).
- Когда человек подтвердит участие в программе – 2 000 гривен поступят на Дія.Карту в течение нескольких дней.
Обратите внимание! Использовать эти средства удастся только на оплату скрининга.
Что еще известно о помощи через Дію?
В 2026 году украинцы смогут оформить базовую социальную помощь через Дію. Она трансформирует пять видов выплат в одну поддержку.
Размер базовой социальной помощи привязан к базовой сумме. По состоянию на сейчас она составляет 4 500 гривен.
Выплаты на каждую семью рассчитываются индивидуально.