13 миллионов украинцев получат в апреле 1 500 гривен от государства: кто именно и что стоит знать

Правительство запускает программу целевой поддержки для пенсионеров и социально уязвимых категорий населения. В рамках этой инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременное пособие в размере 1500 гривен.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто сможет получить денежную поддержку от государства?

Финансовая помощь от государства в размере 1500 гривен предусмотрена для:

пенсионеров по возрасту,

людей с инвалидностью,

малообеспеченных семей,

получателей сазовой соцпомощи,

внутренне перемещенных лиц среди получателей выплат,

многодетных семей,

одиноких матерей.

Премьер отметила, что выплаты будут начисляться автоматически – средства поступят по тому же механизму, по которому граждане уже получают пенсии и социальную помощь от государства. То есть на банковские счета или через Укрпочту.

Дополнительно обращаться или подавать заявления не нужно.

Какие еще программы принял Кабмин?