Экономика Соцвыплаты 13 миллионов украинцев получат в апреле 1 500 гривен от государства: кто именно и что стоит знать
18 марта, 19:23
Обновлено - 19:37, 18 марта

Диана Подзигун
Основні тези
  • Правительство Украины предоставит 13 миллионам украинцев единовременное пособие 1500 гривен в апреле.
  • Выплаты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и одинокие матери автоматически, без подачи заявлений.

Правительство запускает программу целевой поддержки для пенсионеров и социально уязвимых категорий населения. В рамках этой инициативы почти 13 миллионов украинцев получат единовременное пособие в размере 1500 гривен.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто сможет получить денежную поддержку от государства?

Финансовая помощь от государства в размере 1500 гривен предусмотрена для:

  • пенсионеров по возрасту,
  • людей с инвалидностью,
  • малообеспеченных семей,
  • получателей сазовой соцпомощи,
  • внутренне перемещенных лиц среди получателей выплат,
  • многодетных семей,
  • одиноких матерей.

Премьер отметила, что выплаты будут начисляться автоматически – средства поступят по тому же механизму, по которому граждане уже получают пенсии и социальную помощь от государства. То есть на банковские счета или через Укрпочту.

Дополнительно обращаться или подавать заявления не нужно.

Какие еще программы принял Кабмин?

  • С 20 марта украинцам будет начисляться кэшбек от государства за топливо, приобретенное на АЗС. Правительство определило 15% кэшбек на дизель, 10% – на бензин и 5% – на автогаз. Такая инициатива должна сэкономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива. Максимальная сумма кэшбека за месяц – до 1000 гривен на одного человека.

  • С 23 марта на АЗС начнут продавать безрецептурные лекарства. Правительство уже выдало 15 лицензий на продажу, еще 43 заявки находятся на рассмотрении.