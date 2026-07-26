Пенсионеры и не только: кто получит по 1000 гривен ко Дню Независимости
До 24 августа часть украинцев получит разовую денежную помощь в День Независимости. Для отдельных категорий граждан ее размер составит 1000 гривен. Рассказываем, кто имеет право на выплату и как ее получить.
Кому доплатят по 1000 гривен ко Дню Независимости?
В канун Дня Независимости часть украинцев получит разовую денежную помощь от государства. Для отдельных категорий граждан ее размер составит 1000 гривен. Выплаты Пенсионный фонд должен провести до 24 августа в соответствии с постановлением Кабинета Министров №602 .
Поэтому разовую денежную помощь в размере 1 000 гривен выплатят:
- участникам боевых действий;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- бывшим несовершеннолетним (до 18 лет к моменту заключения) заключенным концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей.
Любопытно! Ранее такую выплату начисляли до 9 мая, однако несколько лет назад правительство перенесло дату ее выплаты в День Независимости.
Какие еще суммы предусмотрены к выплате?
Не все получатели разовой помощи получат по 1000 гривен. В зависимости от категории размер выплаты может быть меньше или больше. Поэтому по 450 гривен насчитают:
- участникам войны;
- бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- лицам, принудительно вывозимым на работы;
- детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.
А уже по 650 гривен выплатят:
- членам семей погибших или умерших ветеранов войны;
- членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- отдельным категориям вдов и вдовцев.
Кто получит самые большие выплаты до 24 августа?
Наибольшую разовую помощь получат люди с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние (до 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, если инвалидность наступила вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин.
Размер выплаты составляет:
- I группа – 3100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
Также 3100 гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной.
Обратите внимание! Большинству пенсионеров обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Разовую денежную помощь им перечислит ПФУ автоматически вместе с пенсией за август.
Напомним, что в августе отдельные категории украинцев получат не только разовую помощь в День Независимости. Ранее мы писали о возрастных доплатах к пенсии , других надбавках и выплатах, которые предусмотрены в этом месяце.