Семьям погибших в плену военных будут платить 15 миллионов гривен

Члены семей военнослужащих, погибших в плену, будут получать денежную помощь в размере 15 миллионов гривен вместо 2 миллионов. Так смерть в плену врага приравняли к гибели на поле боя.

Какую помощь будут выплачивать родным погибших пленных?

Верховная Рада проголосовала за изменения в Закон о соцзащите военных, чем увеличила выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Практика показала, что из-за длительного периода лечения и реабилитации и нахождением подразделения в районе боевых действий таким военным часто было невозможно вовремя получить все необходимые документы и реализовать свое право на помощь,

– сообщили в Минобороны.

Среди обновлений:

Семьи погибших в плену военных будут получать единовременную денежную помощь в 15 миллионов гривен;

Увеличили с трех месяцев до года срок осуществления выплаты ОГД при ранении;

Размер ОГД привязали к размеру прожиточного минимума года, в котором установили новую инвалидность.

Закон теперь четко определяет право на получение такой помощи в случае гибели военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти. Вместе с этим норма не распространяется на тех, кто добровольно сдался в плен врагу.

В Раде отметили, что новый законопроект призван устранить правовую неопределенность и усилить социальную защиту военных и их семей.