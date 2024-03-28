Выплаты для ВПЛ: какие изменения ждут украинцев с 1 апреля

Большинству переселенцев отменили выплаты с марта. Вернуть денежную помощь возможно, для этого необходимо подать специальное заявление.

Как возобновить выплаты для ВПЛ

Переселенцы могут снова получить ежемесячные выплаты, оформив обращение до 30 апреля 2024 года. Однако есть условия, при которых средства будут возвращены.

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Если переселенцы являются трудоспособными и при этом они не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, в течение 2 месяцев после назначения помощи их обязывают найти доход самостоятельно. Для этого они могут выполнить одно из действий:

встать на учет в центре занятости;

зарегистрироваться как ФЛП;

получить ваучер на обучение;

получить грант на создание или развитие своего бизнеса.

Кому автоматически продлят выплаты

Гражданам, которые не совершат ни одно из указанных действий, отменят выплаты.

В апреле продолжат выплаты граждан, которые не могут работать. Речь идет о:

пенсионерах, которые на 1 января 2024 года имели пенсию меньше 9444 гривен;

детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, людях из их числа моложе 23 лет, а также родителях-воспитателях и приемных родителях.

лицах с инвалидностью I или II группы, детях с инвалидностью или тяжелой болезнью в возрасте до 18 лет.