Изменятся ли выплаты малообеспеченным семьям после праздников

В соответствии с законодательством украинские малообеспеченные семьи в 2025 году продолжат получать поддержку от государства на уровне 2024 года. Дело в том, что прожиточный минимум, от которого зависит немало социальных выплат, не изменится.

Какими семьям будут выплачивать помощь

До 2024 года материальную помощь получали не все малообеспеченные семьи, передает 24 Канал. Это касалось тех, у кого в семье были трудоспособные лица, но они были без работы, или за них не платился ЕСВ в течение 3 месяцев перед обращением о выплатах.

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Поэтому семьи ВПО, которые переехали на новое место и потеряли работу, или семьи вынужденных мигрантов, которые вернулись после длительного пребывания за границей, не могли получать поддержку.

Однако уже в начале весны 2024 года в Украине заработали отдельные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Назначение помощи было расширено.

Сейчас выплаты на полгода назначают:

семьям, которые более 90 дней находились за границей и вернулись в Украину,

семьям ВПЛ, которые после переезда не работали или не платили ЕСВ.

Обратите внимание! Среди требований по назначению госвыплат переселенцам есть такое: за 2 месяца после назначения помощи, трудоспособные представители семьи должны устроиться на работу или зарегистрироваться в центре занятости.

Какой размер помощи для семей в 2025 году

Размер выплат малообеспеченным семьям в конце 2024 года составляет:

Трудоспособные лица – по 1 665,40 гривны,

Лица, утратившие трудоспособность – 2 361 гривна,

Дети до 6 лет – 3 588,20 гривны,

С 6 лет до 18 лет – 4 474,40 гривны,

Лица в возрасте от 18 до 23 лет (если учатся) – 4 239,20 гривны.

Обратите внимание! Выплаты назначаются, если совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.