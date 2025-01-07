Какие выплаты получат уволенные военные в 2025 году

Украинские военные могут получить денежную выплату после своего увольнения из Вооруженных Сил. Эта помощь предусматривается лицам, которых мобилизовали во время военного положения.

Какие выплаты получают уволенные военнослужащие

Сумма такой выплаты должна быть не менее 25% от месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Так выплаты при увольнении выплачивается военнослужащим, которые были призваны на военную службу

по призыву по мобилизации во время мобилизации;

на особый период;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Для этих людей размер денежной выплаты начисляется как 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Важно! Однако она не может быть меньше, как 25 процентов от месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.