Внутренне перемещенные лица могут получить дополнительную "седьмую" выплату. На нее могут претендовать граждане, которые официально работают не менее полугода.

Это будет помощь для ВПЛ на проживание. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Какая денежная помощь предусмотрена для ВПЛ?

Украина предоставит дополнительные 2 тысячи гривен внутренне перемещенным лицам. Такую выплату получат не все, а только те украинцы, которые имеют официальную работу.

Для получения "седьмой" выплаты нужно проработать полгода или более непрерывно.

Основная цель – поощрить ВПЛ трудоспособного возраста к трудоустройству и самозанятости,

– сообщили в Министерстве.

Стоит отметить! "Седьмой" выплата называется потому, что помощь на проживание выплачивается в течение 6 месяцев. Люди, которые официально работают, могут получить дополнительные деньги.

В общем Правительство во время выездного заседания в Сумах обсудило поддержку уязвимых категорий населения. Государство определило, какие категории могут получить финансовую помощь.

Так местным органам самоуправления будут предоставлять средства на построение, восстановление, переоборудование жилья для временного проживания ВПО жилье временного проживания. На это из бюджета пойдет 1 миллиард гривен.

Переселенцы также будут иметь возможность получить дополнительный медицинский уход в месте временного проживания. В случае необходимости будет предоставляться бесплатное 30-дневное лечение.

Средства на твердое топливо в размере 8 тысяч гривен получат ВПЛ, которым не предоставлялась помощь от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях.

Какую еще поддержку обещает Украина для ВПЛ?